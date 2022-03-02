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У центрі Лубен з мародера спустили штани з трусами і прив'язали його до стовпа (фото, відео)

У центрі Лубен з мародера спустили штани з трусами і прив'язали його до стовпа (фото, відео)

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У центрі Лубен з мародера спустили штани з трусами і прив'язали його до стовпа (фото, відео)

Місцеві жителі самотужки спіймали мародера.

Сьогодні, 2 березня, у Лубнах Полтавської області місцеві чоловіки спіймали мародера і прив'язали його до стовпа зі спущеними штанами. 

Про це повідомляється на сторінці місцевої спільноти у Facebook.

На опублікованому відео видно, як молодики самотужки спіймали мародера, прив'язали його до стовпа плівкою і приспустили йому штани і білизну.

"Правильно, нехай мотають...Стидоба. Штани знімають йому. Цікаво, через скільки відірветься, якщо дадуть. Реально штани знімають! Люди! О Боже! І труси теж. Ні, ну правильно, а що", - каже авторка відео.

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У коментарях до відео люди пишуть, що зловмисник крав метал. 

У Лубнах спіймали мародера і зняли з нього штани з трусами

У Лубнах спіймали мародера і зняли з нього штани з трусами

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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