У центрі Лубен з мародера спустили штани з трусами і прив'язали його до стовпа (фото, відео)

Місцеві жителі самотужки спіймали мародера.

Сьогодні, 2 березня, у Лубнах Полтавської області місцеві чоловіки спіймали мародера і прив'язали його до стовпа зі спущеними штанами.

Про це повідомляється на сторінці місцевої спільноти у Facebook.

На опублікованому відео видно, як молодики самотужки спіймали мародера, прив'язали його до стовпа плівкою і приспустили йому штани і білизну.

"Правильно, нехай мотають...Стидоба. Штани знімають йому. Цікаво, через скільки відірветься, якщо дадуть. Реально штани знімають! Люди! О Боже! І труси теж. Ні, ну правильно, а що", - каже авторка відео.

У коментарях до відео люди пишуть, що зловмисник крав метал.