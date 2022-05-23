У центрі Маріуполя люди облаштовують колодязі, щоб знайти хоч якусь воду (фото)

У центрі Маріуполя люди облаштовують колодязі, щоб знайти хоч якусь воду (фото)

У центрі Маріуполя місцеві жителі облаштовують імпровізовані колодязі, щоб знайти хоч якусь воду. Вона не питна, але іншої просто немає.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"21 сторіччя. Центр міста. Центр Європи. Театральний сквер біля Драматичного театру. Імпровізований колодязь. Лють. Просто Лють", - написав він під фото.

Нагадаємо, Маріуполь зруйнований російськими окупантами. Відродити його найближчим часом неможливо. Ситуація там надзвичайно складна. Місто - на межі епідемічної та екологічної катастроф.

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

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