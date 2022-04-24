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У центрі Москви затримали чоловіка із плакатом "Христос за мир": фото

У центрі Москви затримали чоловіка із плакатом "Христос за мир": фото

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У центрі Москви затримали чоловіка із плакатом "Христос за мир": фото

Фото з відкритих джерел

На Красній площі у центрі Москви затримали чоловіка із плакатом "Христос за мир".

Про це повідомляє російський правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".

Зазначається, що чоловік 24 квітня, на Великдень, проводив одиночний пікет за що був доставлений до поліції.

Варто зазначити, що також сьогодні у Москві затримували Сергія Мельникова, який стояв біля церкви в Мітіно з плакатом "Досить війни". Поліцейські доставили його до відділку, де склали протокол про дискредитацію армії, пише правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".

Варто зазначити, що у Росії після початку широкомасштабного вторгнення в Україні заборонили називати війною дії армії РФ. Людей, які виходять на одиночні протести з антивоєнними плакатами або жовто-синіми кольорами, затримують і штрафують.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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