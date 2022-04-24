У центрі Москви затримали чоловіка із плакатом "Христос за мир": фото

На Красній площі у центрі Москви затримали чоловіка із плакатом "Христос за мир".

Про це повідомляє російський правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".

Зазначається, що чоловік 24 квітня, на Великдень, проводив одиночний пікет за що був доставлений до поліції.

На Красной площади задержали Андрея Крюкова, который проводил одиночный пикет с плакатом «Христос за мир».



Задержанного доставили в ОП «Китай-город» https://t.co/nrgWXk7mSs pic.twitter.com/5nmfeG20B4 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 24, 2022

Варто зазначити, що також сьогодні у Москві затримували Сергія Мельникова, який стояв біля церкви в Мітіно з плакатом "Досить війни". Поліцейські доставили його до відділку, де склали протокол про дискредитацію армії, пише правозахисний медіапроєкт "ОВД-Инфо".

В Москве задерживали Сергея Мельникова, который стоял у церкви в Митино с плакатом «Хватит войны». Полицейские доставили его в ОВД «Митино», где составили протокол о дискредитации армии https://t.co/nrgWXk7mSs pic.twitter.com/6gy3KqOFE4 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) April 24, 2022

Варто зазначити, що у Росії після початку широкомасштабного вторгнення в Україні заборонили називати війною дії армії РФ. Людей, які виходять на одиночні протести з антивоєнними плакатами або жовто-синіми кольорами, затримують і штрафують.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 60-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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