Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У центрі окупованого Донецька пролунали потужні вибухи: з'явилося відео

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
1432
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У центрі окупованого Донецька пролунали потужні вибухи: з'явилося відео

Вибухи у Донецьку 18 вересня / Фото: фото: Денис Казанський

Все затягнуло густим димом, прилетіло у будівлю окупаційної адміністрації так званого голови псевдоутворення "ДНР".

У центрі окупованого Донецька пролунали потужні вибухи. Густий дим піднімається біля будівлі адміністрації "голови" так званої "ДНР".

Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своєму Telegram-каналі 18 вересня та оприлюднив відповідне відео.

"Донецьк. У будівлю окупаційної адміністрації "голови ДНР" серйозний приліт", - написав Казанський під відео.

У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи 

У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи 

Нагадаємо, у Києві оголошена тривога, яка активно шириться країною. Існує загроза застосування балістичного озброєння ворогом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1432
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація