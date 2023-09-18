У центрі окупованого Донецька пролунали потужні вибухи: з'явилося відео

Все затягнуло густим димом, прилетіло у будівлю окупаційної адміністрації так званого голови псевдоутворення "ДНР".

У центрі окупованого Донецька пролунали потужні вибухи. Густий дим піднімається біля будівлі адміністрації "голови" так званої "ДНР".

Про це повідомив журналіст Денис Казанський на своєму Telegram-каналі 18 вересня та оприлюднив відповідне відео.

"Донецьк. У будівлю окупаційної адміністрації "голови ДНР" серйозний приліт", - написав Казанський під відео.

У центрі окупованого Донецька пролунали вибухи

Нагадаємо, у Києві оголошена тривога, яка активно шириться країною. Існує загроза застосування балістичного озброєння ворогом.

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