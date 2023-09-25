У центрі Севастополя знову "бавовна"– окупанти заявили про "планове" знесення будівлі штабу ЧФ

У центрі тимчасово окупованого Севастополя вранці 25 вересня пролунав гучний вибух. Місцеві мешканці повідомили про щонайменше три вибухи.

Про це пише "Крымский ветер".

"Дим над штабом ЧФ РФ став чорнішим, також поставлено димову завісу над Південною бухтою", - йдеться у повідомленні.

Водночас так званий "представник влади" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що звуки вибухів – наслідок "запланованого демонтажу частини аварійних конструкцій на штабі Чорноморського флоту РФ".

Нагадаємо, 22 вересня по штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі було завдано ракетного удару.

ЗСУ офіційно підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії.

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки в Севастополі ліквідовано щонайменше 9 осіб. Також поранення отримали 16 осіб, серед них – російські генерали.

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