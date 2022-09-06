У центрі тимчасово окупованого Бердянська підірвали авто гауляйтера міста: він у тяжкому стані

У центрі тимчасово окупованого міста Бердянськ Запорізької області у вівторок, 6 вересня, пролунали вибухи.

Гауляйтери міста заявили, що в повітря злетів автомобіль так званого "коменданта" міста.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та телеграм-канал "Бердянськ в окупації".

Фото: із соцмереж

Вибухи пролунали поблизу приміщення окупаційної адміністрації. Після цього місцеві жителі чули звуки пострілів.

Російські пропагандисти повідомили, що вибух стався в автомобілі, який належав так званому "коменданту" міста. Після перестрілки госпіталізували одну людину.

Фото: із соцмереж

Гауляйтер Бердянська Артем Бардін, чий автомобіль підірвали, перебуває в тяжкому стані.

Нагадаємо, гауляйтер Стремоусов заявив, що "референдум" на окупованій Херсонщині поки не проводитимуть.

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