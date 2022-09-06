У центрі тимчасово окупованого Бердянська підірвали авто гауляйтера міста: він у тяжкому стані

У центрі тимчасово окупованого міста Бердянськ Запорізької області у вівторок, 6 вересня, пролунали вибухи.
Гауляйтери міста заявили, що в повітря злетів автомобіль так званого "коменданта" міста.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та телеграм-канал "Бердянськ в окупації".
Вибухи пролунали поблизу приміщення окупаційної адміністрації. Після цього місцеві жителі чули звуки пострілів.
Російські пропагандисти повідомили, що вибух стався в автомобілі, який належав так званому "коменданту" міста. Після перестрілки госпіталізували одну людину.
Гауляйтер Бердянська Артем Бардін, чий автомобіль підірвали, перебуває в тяжкому стані.
Нагадаємо, гауляйтер Стремоусов заявив, що "референдум" на окупованій Херсонщині поки не проводитимуть.
Читайте також:
- Розповідав фейки про те, як "8 років бомбили Донбас": у Харкові затримали письменника з Горлівки
- Готували держпереворот і намагалися створити мережу колаборантів: на Прикарпатті упіймали зрадників
- Головний гауляйтер Запорізької області Балицький втік до окупованого Криму