У центрі Запоріжжя чоловік готував теракт: його затримала СБУ

У центрі Запоріжжя чоловік готував теракт: його затримала СБУ

Житель Дніпра готував теракт у центрі Запоріжжя. Його оперативно затримала СБУ.

Метою чоловіка була дестабілізація ситуації та поширення панічних настроїв серед місцевих жителів.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, житель Дніпра 1966 року народження виготовив вибуховий пристрій та замаскував його під милицю. Підірвати вибухівку зловмисник планував у центрі Запоріжжя, де є велике скупчення людей.

"Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами вражаючої дії: цвяхами та болтами", - повідомили в СБУ.

Щоб здійснити теракт чоловік намагався заплутати сліди. Для цього він вирушив у західні області України, звідки приїхав до Запоріжжя.

СБУ затримала зловмисника у його конспіративній квартирі. Вибухівку правоохоронці також вилучили. Наразі встановлюється, чи співпрацював чоловік із російськими спецслужбами.

Нагадаємо, Росія за добу 11 травня обстріляла десять населених пунктів на Донеччині. Окупанти вбили та поранили мирних жителів.

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