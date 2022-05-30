У Центрі зайнятості перелічили найзатребуваніші професії під час війни

У Центрі зайнятості перелічили найзатребуваніші професії під час війни

Ситуація на ринку праці в Україні через війну залишається складною.

В Україні наразі росте попит на будівельні професії, робітників комунальних підприємств та водіїв. Також багато вакансій у переробній промисловості. Крім того, починає оживати галузь торгівлі.

Про це розповіла директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк під час брифінгу 30 травня.

"Мені здається, що зросте попит, і я це вже бачу, на будівельні професії у різних галузях, зросте попит на робітників комунальних підприємств, і на сьогодні досить великий попит на водіїв" – розповіла вона.

Водночас, кількість вакансій зменшилася втричі, у порівнянні з аналогічними датами торік. Жовтяк зазначила, що на сьогодні кількість вакансій в базі Центру зайнятості складає 22 тисячі.

Наразі найбільше робочих місць зараз у Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях, а також у Києві.

Нагадаємо, у Польщі частина українців втратили роботу.

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