Цього дня святкувала 19-річчя: історія дівчини, яка залишилися без ока від удару РФ по будинку у Дніпрі

Росія атакувала будинок у Дніпрі під час масованої ракетної атаки 14 січня.

У Дніпрі внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці важкі поранення отримала 19-річна дівчина з Луганської області, студентка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Анна Котова.

Як повідомила близька подруга пораненої дівчини, Анна у день атаки 14 січня святкувала своє 19-річчя.

Внаслідок ракетного удару дівчина отримала серйозні травми, лікарі, на жаль, видалили їй око. Наразі дівчина перебуває в реанімації.

"Її дістали з під завалів 14.01.23 з того самого будинку у м. Дніпро, моя подруга Анна Котова дивом залишилася живою, саме цього дня дівчина святкувала свій 19 день народження, але внаслідок російського удару понесла серйозні травми. Рятуючи життя Анні, лікарі не змогли зберегти одне око та видалили його, за друге прийдеться боротися після стабілізації основного стану, також у дівчини численні забої та черепно - мозкова травма", - написала подруга Анни Котової Тетяна Зінцова.

Фото: із соцмереж

Дівчина також додала, що Анна проживала у Дніпрі без родичів, у неї у місті є лише хлопець. Про те, що Анна Котова наразі перебуває у реанімації, повідомив і Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА, звідки родом дівчина.

"Наша переселенка перебуває наразі у лікарні Дніпра, у реанімації, стан важкий. Зараз справа за лікарями, дівчина отримує всю необхідну допомогу. На жаль, Анна, саме так звати дівчину, перебувала у Дніпрі сама, без родичів, тож ми зробимо все, аби допомогти їй", - написав Гайдай.

Ракетна атака РФ по будинку у Дніпрі

Нагадаємо, що 14 січня РФ здійснила 12 масовану атаку по Україні, внаслідок якої ворожа ракета Х-22 влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок ракетного удару одна секція будинку була повністю зруйнована, люди опинилися під завалами. Станом на 17 січня вже відомо про загибель 44 людей, серед яких 4 - це діти.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває, під завалами ще залишаються люди.

Як після атаки припустив мер Дніпра Борис Філатов, росіяни 14 січня, ймовірно, цілились по Придніпровській теплостанції, але промазали і влучили у дев'ятиповерхівку.

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