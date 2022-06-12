У час війни зареєструється 4 тисячі нових ФОПів щотижня, а бізнес західних областей фіксує надприбутки

Зруйновані логістичні шляхи, через перекриті порти та дефіцит і вартість палива - на сьогодні й досі залишаються головними проблемами для ведення бізнесу в Україні під час війни.

За час повномасштабного вторгнення Росії 17 відсотків українського бізнесу ліквідовано, а понад третина всіх підприємців - тимчасово припинили роботу, йдеться в ТСН.

«Ми повернулися!», «Ми відкрились!» - такі СМС-повідомлення та оголошення, все частіше надходять українцям. Все більше магазинів, кафе, підприємств щодня відновлюють свою роботу. І щодня бізнес стикається із новими викликами воєнного часу.

Керуюча столичним кафе показує що ще треба зробити до офіційного відкриття закладу. Вже другий тиждень, як кафе відновило свою роботу у тестовому режимі. Під її керівництвом три ресторани, запрацювали два, бо не вистачає персоналу. Відкритись після двомісячної перерви було не просто – зізнається Юля.

«Десь важкувато з постачальниками, саме логістика важкувата, інколи важкувато буває з надійністю деяких партнерів, які обіцяють, не роблять, строки зривають і так кажуть, ну, після війни», - зазначає вона.

Почати працювати якнайшвидше для власників кафе було важливо. По-перше, це робочі місця та надходження в бюджет від податків, каже Юля. Без цього не працюватиме економіка країни. По-друге, каже, клієнти зачекались. «Вони просто обіймаються, плачуть, радіють відкриттю. І просто це сльози радощі, бо ж можуть відчувати ніби вони живуть життя знову як раніше», - каже Юлія.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну держава вжила цілу низку заходів по захисту та збереженню бізнеса, розповідає голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетьманцев. Зокрема від обов’язкової сплати податків були звільнені всі підприємці та скасовані всі перевірки і штрафи. Запровадили програму нульового кредитування для бізнесу та скасували майже всі ліцензії та дозвільні документи. Ці та інші пільги діятимуть до кінця війни, деякі залишаться і після – запевнив Гетьманцев. «Ми розробляємо механізми підтримки бізнесу на пост воєнний період, підтримки бізнесу прямо зараз. Перший етап плану це до 22 року, тому я думаю, що ми десь за два тижні вийдемо вже з конкретними пропозиціями, дуже іде напружена робота», - переконує він.

Власниця магазина квітів Марія Крижанівська хвалиться асортиментом квітів у своїй крамниці. Вже місяць, як вона працює. Мати широкий вибір рослин сьогодні не просто, зізнається Марія. Всі квіти вони замовляли у Голандії та Еквадорі. Наразі доставляти квіти в Україну стало набагато важче, каже Марія, тож від послуг деяких постачальників довелось відмовитись. «Змінилося все: починаючи від кількості продажів, закінчуючи ціною. Закупка здорощала і логістика здорощала до 20%. Але ми поки що не можемо підняти ціни, бо це буде шок», - каже вона.

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Зарплатню співробітникам, каже Марія, не зменшували, але тепер їм доводиться виконувати більше різних, часто нових для них функцій.

«Треба жити, треба працювати, треба підтримувати і колектив, бо ж ми відповідальні за колектив, ми не хочемо загубити наш персонал. Людям потрібна краса і ми бачимо по наших клієнтах, що вони купляють букети трішечки дешевше, але вони хочуть купувати букети. Людям потрібна краса», - додає Марія.

Попри війну, щотижня в Україні реєструється 4 тисячі нових ФОПів, розповідає голова правління асоціації представників малого та середнього бізнеса міста Києва Максим Тютюнников. Здебільшого це найменш постраждала від війни Західна Україна. Деякі бізнеси там наразі дають надприбутки. Зокрема - ресторанний, готельний та рієлторський. А тому Тютинников пропонує там вжити не популярних, але таких необхідних наразі державі заходів.

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«Наприклад західні області могли якось там збільшити податкове навантаження, на окремі види діяльності як зараз на готельно-ресторанний бізнес, рієлторський бізнес», - каже він.

На думку Максима держава зараз могла би допомагати бізнесменам отримувати іноземні інвестиції.

«Треба залучати гранти. Дуже багато зараз людей втратили роботу, вони підуть встануть на облік в центр зайнятості і треба їм, як-то кажуть, давати не рибу, а вудку, нехай вони самі ловлять вже і повертають же ці кошти у вигляді сплати податків», - пропонує Тютюнников.

І керуюча ресторанами Юля і власниця квіткового бізнеса Марія не гоняться за великими прибутками. У важки часи кажуть, потрібно підтримувати один одного. А тому бізнес-леді ще й волонтерять. Юля годує військових та дітей-біженців, а Маріє віддає частину прибутку на потреби ЗСУ.

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