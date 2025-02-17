У Часовому Яру бої йдуть за будинки: у ЗСУ описали дії ворога

У Часовому Яру відбуваються міські бої. Російські війська намагаються наповнити місто своєю піхотою для подальших активних дій.

Про це представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін розповів у ефірі "Еспресо".

Бійці 24-ї ОМБр у Часовому Яру протистоять щоденним російським штурмам. Загарбники застосовують і тактику малих груп, і механізовані штурми з технікою. Ворог дуже активно обстрілює місто.

Полухін зазначив, що зараз відбуваються міські бої.

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"Важко сказати, яку частину міста займають наші частини, яку – окупанти. Чіткої лінії бойових дій немає, бої йдуть за будинки", – сказав представник 24-ї бригади.

"Російські вояки намагаються влаштувати собі перехід через канал Сіверський Донець – Донбас, розбиваючи його, щоб перевезти техніку. Противник намагається наповнити місто своєю піхотою для подальших активних дій", – розповів Полухін.

Українські захисники атакують ворога дронами та артилерією. Це руйнує плани росіян щодо подальшого просування.

До слова, напередодні в ЗСУ повідомили, що вони звільнили село Піщане, розташоване за 5 кмв ід Покровська.