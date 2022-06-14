У частини бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту: Зеленський попросив Залужного перевірити логістику в армії

Президент наголосив, що на сьогодні усім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання.
Президент України Володимир Зеленський попросив Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного дуже уважно поставитись до повідомлень у засобах масової інформації, у соцмережах про те, що у частини українських бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту.
Про це президент розповів у щоденному вечірньому відео зверненні 14 червня.
"Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що на сьогодні усім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати усього необхідного для захисту.
"Держава забезпечує таке постачання", - зазначив президент.
Нагадаємо, Володимир Зеленський прокоментував ракетні обстріли, яких російські війська завдали 14 червня по Львівській і Тернопільській областях. Глава держави закликав західних партнерів надати державі сучасні засоби ПРО.
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