У частині областей лунає повітряна тривога: Кім попереджає про пуски ракет

Не нехтуйте своєю безпекою і негайно прямуйте до укриття.

Станом на 20:30 9 березня у низці областей України оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару. Очільник Миколаївщини Віталій Кім повідомив про можливу ракетну атаку РФ по Україні.

Про це посадовець попередив на своїй сторінці у телеграм-каналі.

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Повідомлення Кіма про загрозу ракетного удару з'явилося о 20:29. Не нехтуйте своєю безпекою і негайно прямуйте до укриття!

Повітряна тривога оголошена у південних, східних та частині центральних областях. Зокрема, у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Черкаській, Донецькій, Кіровоградських регіонах. Станом на 20:45 тривога триває понад 40 хв. Мапа повітряних тривог станом на вечір 9 березня

Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали кілька вибухів ввечері 9 березня під час оголошеної в області повітряної тривоги.

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