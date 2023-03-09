Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У частині областей лунає повітряна тривога: Кім попереджає про пуски ракет

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
9100
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У частині областей лунає повітряна тривога: Кім попереджає про пуски ракет

Фото: ТСН.ua

Не нехтуйте своєю безпекою і негайно прямуйте до укриття.

Станом на 20:30 9 березня у низці областей України оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару. Очільник Миколаївщини Віталій Кім повідомив про можливу ракетну атаку РФ по Україні.

Про це посадовець попередив на своїй сторінці у телеграм-каналі.

Повідомлення Кіма про загрозу ракетного удару з'явилося о 20:29. Не нехтуйте своєю безпекою і негайно прямуйте до укриття!

Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали кілька вибухів ввечері 9 березня під час оголошеної в області повітряної тривоги. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9100
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація