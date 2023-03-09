У частині областей лунає повітряна тривога: Кім попереджає про пуски ракет

Не нехтуйте своєю безпекою і негайно прямуйте до укриття.
Станом на 20:30 9 березня у низці областей України оголошена повітряна тривога через загрозу ракетного удару. Очільник Миколаївщини Віталій Кім повідомив про можливу ракетну атаку РФ по Україні.
Про це посадовець попередив на своїй сторінці у телеграм-каналі.
Повідомлення Кіма про загрозу ракетного удару з'явилося о 20:29. Не нехтуйте своєю безпекою і негайно прямуйте до укриття!
Нагадаємо, у Запоріжжі пролунали кілька вибухів ввечері 9 березня під час оголошеної в області повітряної тривоги.
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