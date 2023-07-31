У частині України оголошено тривогу: Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку (мапа)

Українців закликають бути у безпечних місцях.
У понеділок, 31 липня, у частині областей України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударів балістичними ракетами.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі.
Повітряну тривогу 31 липня о 17:50 оголосили у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - попередили у ПС ЗСУ.
Нагадаємо, у ГУР вважають, що росіяни намагаються збільшити виробництво ракет для атак по Україні, але їхнє виготовлення не є швидким.
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