У частині України оголошено тривогу: Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетні загрози (мапа)

Українців закликають бути в укриттях.
Вночі, 3 серпня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів.
Про це ПС ЗСУ повідомили на своєму телеграм-каналі.
Повітряні сили ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації на східному напрямку. Жителів Харкова закликали негайно бігти до укриттів.
"Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Черкаська області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, експерт припустив, що Росія готується до потужного удару на День Незалежності України.
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