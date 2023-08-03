Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У частині України оголошено тривогу: Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетні загрози (мапа)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2211
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У частині України оголошено тривогу: Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетні загрози (мапа)

Сирени пролунали в деяких областях України

Українців закликають бути в укриттях.

Вночі, 3 серпня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів. 

Про це ПС ЗСУ повідомили на своєму телеграм-каналі. 

Повітряні сили ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації на східному напрямку. Жителів Харкова закликали негайно бігти до укриттів. 

Повітряна тривога 3 серпня / ©
Повітряна тривога 3 серпня

"Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Черкаська області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, експерт припустив, що Росія готується до потужного удару на День Незалежності України.

Читайте також:

ЗСУ потужно знищили російський "Бук" 

ЗСУ потужно знищили російський "Бук" 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2211
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація