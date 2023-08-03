У частині України оголошено тривогу: Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетні загрози (мапа)

Українців закликають бути в укриттях.

Вночі, 3 серпня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів.

Про це ПС ЗСУ повідомили на своєму телеграм-каналі.

Повітряні сили ЗСУ попередили про активність російської тактичної авіації на східному напрямку. Жителів Харкова закликали негайно бігти до укриттів.

Повітряна тривога 3 серпня

"Полтавська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Черкаська області – ракетна небезпека!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експерт припустив, що Росія готується до потужного удару на День Незалежності України.

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