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У частині України оголосили повітряну тривогу: Кім попередив про ймовірність ракетного обстрілу

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У частині України оголосили повітряну тривогу: Кім попередив про ймовірність ракетного обстрілу

Фото: Associated Press

У кількох областях України оголошено тривогу.

У трьох областях України ввечері 26 січня оголосили повітряну тривогу. Є загроза ударів балістичними ракетами. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

О 20:03 у Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях оголосили про повітряну тривогу. Також тривога лунає на Луганщині та в АР Крим.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає про ймовірність нанесення ударів балістичними ракетами. 

Масований ракетний обстріл України 26 січня 

26 січня російські окупанти масовано обстріляли Україну ракетами. По нашій державі терористи випустили 55 ракет, з яких 47 вдалось збити. Цього разу для обстрілу окупанти застосували ракети "Кинджал". 

Росіяни вкотре цілились по енергетичній інфраструктурі. Через терористичний удар 26 січня загинуло щонайменше 11 людей, стільки ж отримали поранення. 

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Дата публікації
Перегляди
7795
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