У частині України оголосили тривогу: Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів

Українців закликають бути в укриттях.

Вночі, 18 липня, у частині областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударів балістичними ракетами.

Про це повідомили у телеграм-каналі ПС ЗСУ.

Повітряну тривогу 18 липня о 22:31 оголосили у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях. Українців закликають бути у безпечних місцях до відбою небезпеки.

Повітряна тривога 18 липня

"Увага! Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні.

Станом на 18 липня 22:58 загроза ракетних ударів минула.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня окупаційна армія Росії вчергове атакувала південь України. Окупанти з акваторії Чорного моря випустили по Одесі шість ракет "Калібр".

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