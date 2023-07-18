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У частині України оголосили тривогу: Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1898
Час на прочитання
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У частині України оголосили тривогу: Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу ракетних ударів

Сирени пролунали в багатьох регіонах 18 липня

Українців закликають бути в укриттях.

Вночі, 18 липня, у частині областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударів балістичними ракетами. 

Про це повідомили у телеграм-каналі ПС ЗСУ. 

Повітряну тривогу 18 липня о 22:31 оголосили у Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Донецькій та Запорізькій областях. Українців закликають бути у безпечних місцях до відбою небезпеки. 

Повітряна тривога 18 липня / ©
Повітряна тривога 18 липня

"Увага! Полтавська, Харківська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька області - загроза застосування балістичного озброєння", - йдеться у повідомленні. 

Станом на 18 липня 22:58 загроза ракетних ударів минула. 

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня окупаційна армія Росії вчергове атакувала південь України.  Окупанти з акваторії Чорного моря випустили по Одесі шість ракет "Калібр". 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1898
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