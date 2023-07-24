У частині України оголосили тривогу: у Повітряних силах попередили про загрозу ракетних ударів

Вночі, 24 липня, у частині областей України оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу ракетних ударів через активність російської стратегічної авіації.

Про це ПС ЗСУ повідомили на своєму телеграм-каналі.

24 липня після 23:00 повітряну тривогу оголосили у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях. Українців закликають бути в укриттях.

Повітряна тривога 24 липня

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що небезпека оголошена через з активність стратегічного бомбардувальника Ту-22м3.

"Повітряна тривога в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій областях пов’язана з активністю Ту-22м3 з аеродрому Сольці, Новгородської області рф. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що російські терористи касетними боєприпасами вдарили по Костянтинівці. Постраждало 7 людей, серед яких 4 дітей. Через травми помер один із неповнолітніх.

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