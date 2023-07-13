У частині України оголосили тривогу: у Повітряних силах ЗСУ попередили про ракети "Калібр" і дрони

Вночі, 13 липня, у частині України оголосили повітряну тривогу. Існує загроза ударів іранськими дронами та ракетами "Калібр".

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну тривогу 12 липня о 23:22 оголосили у Сумській області. Згодом небезпека поширилась на Чернігівську, Полтавську області. 13 липня о 00:14 оголосили тривогу у Києві та області. Там існує загроза ударів іранськими дронами.

Після опівночі 14 липня про ракетну небезпеку попередили південні області України. Існує загроза ударів ракетами "Калібр".

"Херсонська, Кіровоградська, Миколаївська області – ракетна небезпека! Імовірність пусків ракет типу "Калібр", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Також 13 липня об 00:10 оголосили ракетну небезпеку у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Повітряна тривога 13 липня

Нагадаємо, у Запоріжжі 12 липня пролунали сильні вибухи. Окупанти вдарили по місту невідомим військовим об'єктом. На місці обстрілу постраждало багато людей.

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