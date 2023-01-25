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У частині України - повітряна тривога: РФ атакує іранськими дронами та підняла в небо бомбардувальники

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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У частині України - повітряна тривога: РФ атакує іранськими дронами та підняла в небо бомбардувальники

Фото: ТСН.ua

Відомо про чергову атаку іранських дронів.

У середу, 25 січня, станом на 22:00 у південних, східних та частині центральних областей України оголосили повітряну тривогу. Також повідомляється, що Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники. 

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській, Полтавській, Кіровоградській, Черкаській областях та в АР Крим.

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"Друзі, не ігноруйте повітряну тривогу. Військові повідомляють про "шахеди" в небі над Україною. Також у повітрі три російські бомбардувальники Ту-22М3", - написав мер Миколаєва.

Голова Миколаївської області Віталій Кім попередив також про загрозу ракетного удару по Україні.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

"Не ігноруйте тривогу. Ворог зараз намагається навантажити нашу систему ППО, повітряні цілі вже збиваються в кількох регіонах", - написав Єрмак.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що вночі, 25 січня, існує загроза атаки іранськими дронами "Шахід". Із території Росії випустили три групи безпілотників.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
18к
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