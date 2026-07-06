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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
47
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У Бєлгороді зникло світло: росЗМІ пишуть про можливу атаку на ТЕЦ (відео)

За попередніми даними російських пабліків, могла бути атакована місцева ТЕЦ.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Відключення світла (ілюстративне фото)

Відключення світла (ілюстративне фото) / © Associated Press

У частині російського Бєлгорода зникло світло.

Про проблеми з електропостачанням повідомляють місцеві російські пабліки.

На місці ракетного удару в Бєлгороді велика пожежа. / © Exilenova+

За їхніми попередніми даними, могла бути атакована ТЕЦ.

Офіційних коментарів від російської влади наразі немає. Також поки не підтверджено масштаби відключень і можливі наслідки інциденту.

Нагадаємо, раніше українські далекобійні дрони та ракети завдали ударів по стратегічних об’єктах у Санкт-Петербурзі — другому за величиною місті Росії та рідному місті Володимира Путіна.

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Дата публікації
Кількість переглядів
47
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