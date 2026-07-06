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- Війна
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У Бєлгороді зникло світло: росЗМІ пишуть про можливу атаку на ТЕЦ (відео)
За попередніми даними російських пабліків, могла бути атакована місцева ТЕЦ.
У частині російського Бєлгорода зникло світло.
Про проблеми з електропостачанням повідомляють місцеві російські пабліки.
За їхніми попередніми даними, могла бути атакована ТЕЦ.
Офіційних коментарів від російської влади наразі немає. Також поки не підтверджено масштаби відключень і можливі наслідки інциденту.
Нагадаємо, раніше українські далекобійні дрони та ракети завдали ударів по стратегічних об’єктах у Санкт-Петербурзі — другому за величиною місті Росії та рідному місті Володимира Путіна.
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