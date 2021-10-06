У Чехії апеляційний суд затвердив 20-річний термін ув'язнення бойовику "ЛНР"

Щоправда, вердикт був винесений заочно, адже спільник російських окупантів переховується від правосуддя.

Апеляційний суд у Чехії підтвердив вирок 20-річного ув'язнення для громадянина Чехії Мартіна Кантора, який воював на Донбасі на боці так званої "Луганської народної республіки".

Про це інформує iRozhlas.

Вердикт був винесений заочно, тому що бойовик весь час слідства і судового розгляду переховувався від правосуддя. Невідомо, де Кантор зараз перебуває. Було видано міжнародний ордер на його арешт.

За словами судді, Кантор надсилав своїм знайомим електронні листи, фотографії та відео, де детально описував, чим займається на Донбасі та чому там перебуває.

"Можливо, цей вирок відлякає інших авантюристів від участі в подібних заходах", — зазначив суддя.

Водночас захист бойовика стверджує, що обвинувачення базується "на непрямих доказах", якими начебто є це листування.

У 2015 році Кантор вилетів з Праги через Ростов-на-Дону на Донбас, де, згідно з обвинувальним висновком, пройшов підготовку і став снайпером в терористів "ЛНР". Також він установлював міни і розтяжки на лінії зіткнення в зоні ООС.

Згідно з вироком, він робив це принаймні до кінця 2017 року, але прокурор вважає, що Кантор все перебуває на окупованій частині України. Хоча в ЗМІ з’являлися непідтверджені чутки про загибель цього бойовика.

Нагадаємо, що рішення про засудження 32-річного громадянина Чехії Мартіна Кантора ухвалили у Празі в червні цього року.

Зазначимо, що це не вперше у Чехії найманцям, які воювали на Донбасі проти українських військ, призначають такі вироки. Так, у вересні засудили до 20 років тюрми найманця Іржі Урбанека з позивним "Бегемот". Щоправда, також заочно.

Раніше суд у Праги взяв під варту громадянина Росії Олександра Франчетті, якого підозрюють у причетності до окупації Криму 2014 року.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання