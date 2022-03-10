У Чехії хочуть прирівняти до нацистської свастики символ окупантів "Z"

У Чехії хочуть прирівняти до нацистської свастики символ окупантів "Z"

У країні вже декілька разів фіксували використання цього символу.

Символ "Z", який використовують російські окупанти в Україні, у Чехії хочуть прирівняти до нацистської свастики і відповідно переслідувати за його використання.

Можливі санкції підтвердили як в поліції Чеської Республіки, так і в міністерстві внутрішніх справ.

Про це пише Європейська правда.

За словами речниці міністерства внутрішніх справ Чехії, використання такого символу означатиме підтримку воєнних дій Росії проти України.

"Таким чином, можливі кваліфікації за статтею 405 Кримінального кодексу, а саме заперечення, схвалення, допит або виправдання злочинів проти людяності чи військових злочинів чи злочинів проти миру", - сказала вона.

Нагадаємо, добровольцям Чехії дозволили воювати за Україну.

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