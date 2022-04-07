У Чехії на підтримку українського народу випустять колекційну банкноту Sláva Ukraině

У Чехії на підтримку українського народу випустять колекційну банкноту Sláva Ukraině

Придбати колекційну купюру можна за 1500 крон – близько двох тисяч гривень.

У Чехії на підтримку українського народу випустять колекційну банкноту Sláva Ukraině.

Про це повідомили на сайті компанії Ceske dukáty.

Пам'ятну купюру оформила академічна художниця Єва Гашкова. Вона намалювала штам у синьо-жовтому стилі. На лицьовому боці банкноти зображено статую Берегіні, встановлену на Майдані Незалежності в Києві. На зворотному боці купюрі намальований Собор Софії Київської.

“Надруковано офсетом на папері з водяним знаком у вигляді липового листа, літерна нумерація відсутня. Кожен виріб буде доставлений в упаковці від Grammage”, - наголосили у компанії.

Придбати колекційну купюру можна за 1500 крон – близько двох тисяч гривень. Усі кошти від продажу підуть на оборону та медицину України.

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