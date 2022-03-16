У Чехії небайдужі громадяни пожертвували 30 млн доларів на закупівлю зброї для України

У Чехії небайдужі громадяни пожертвували 30 млн доларів на закупівлю зброї для України

Кампанія координується чеським урядом, а гроші прямують до посольства України в Празі.

У Чехії краудфандингова кампанія зібрала понад 30 мільйонів доларів на закупівлю зброї для України. Кошти пожертвували понад 100 000 небайдужих людей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані Міністерства оборони Чехії.

Кампанія координується чеським урядом, а гроші прямують до посольства України в Празі. Ці кошти використовуються для придбання зброї та інших військових матеріалів, необхідних для захисту України від російського вторгнення. Чеський уряд заявив, що він виділив військові матеріали на суму 185 мільйонів доларів, які можуть бути придбані на гроші, отримані від краудфандингової кампанії.

"Зброя, військова техніка та боєприпаси, терміново необхідні українським військовим та Силам територіальної оборони для поповнення запасів", - заявили в міністерстві.

Розглядається можливість постачання в Україну важких військових систем та боєприпасів "східного" зразка".

Нагадаємо, Дмитро Кулеба розповів, що у перші дні війни Захід не вірив, що Україна може вистояти більше 48 годин та відмовлявся допомагати. Проте зараз ситуація кардинально змінилась.

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