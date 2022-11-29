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У Чехії вимагають відключити від води та електрики посольство Росії: "Хай спробують так пожити"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Чехії вимагають відключити від води та електрики посольство Росії: "Хай спробують так пожити"

Фото: Getty Images

У Чехії зареєстрували петицію.

Благодійний фонд "Подарунок для Путіна" вимагає від Чехії відключити від водопостачання та електрики посольство Росії.

Про це йдеться у петиції благодійного фонду.

Чехи зазначають, що Росія зараз атакує критичну інфраструктуру України, що призвело до того, що мільйони українців змушені бути без електрики та тепла.

"Ми дамо російському посольству в Празі скуштувати їхній власний суп. У нас є петиція. Ми хочемо, щоб електро- та водопостачальники відключили всі будівлі в Празі, які належать Російській Федерації. Нехай і вони мерзнуть у темряві, як, наприклад, кияни", - йдеться в повідомленні.

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України

Росія від 10 жовтня завдає масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Лише 23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити.

Окупанти хочуть взимку залишити українців без електрики та тепла, щоб змусити владу капітулювати та погодитися на умови Кремля.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
559
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