У Чехії вимагають відключити від води та електрики посольство Росії: "Хай спробують так пожити"

Благодійний фонд "Подарунок для Путіна" вимагає від Чехії відключити від водопостачання та електрики посольство Росії.

Про це йдеться у петиції благодійного фонду.

Чехи зазначають, що Росія зараз атакує критичну інфраструктуру України, що призвело до того, що мільйони українців змушені бути без електрики та тепла.

"Ми дамо російському посольству в Празі скуштувати їхній власний суп. У нас є петиція. Ми хочемо, щоб електро- та водопостачальники відключили всі будівлі в Празі, які належать Російській Федерації. Нехай і вони мерзнуть у темряві, як, наприклад, кияни", - йдеться в повідомленні.

Dáme ruské ambasádě v Praze ochutnat jejich vlastní polívčičku. Máme https://t.co/sOl6gWvHqX petici. Chceme aby dodavatelé energií a vody odpojili všechny budovy v Praze, které patří Ruské Federaci. Ať taky po tmě mrznou, stejně jako třeba lidé v Kyjevě. Za podpis a retweet díky. pic.twitter.com/5nWcjzIrfJ — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 29, 2022

Ракетні удари по енергетичній інфраструктурі України

Росія від 10 жовтня завдає масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Лише 23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити.

Окупанти хочуть взимку залишити українців без електрики та тепла, щоб змусити владу капітулювати та погодитися на умови Кремля.

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