У Черкасах порушникам комендантської години вручили повістки

У Черкасах понад тридцять чоловіків, які нехтували заборонами воєнного стану та правилами безпеки, отримали військові повістки.

Дехто з порушників перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у поліції Черкаської області.

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Дільничні офіцери поліції перевірили 32 особи, які перебувають під формальним, адміністративним наглядом та домашнім арештом.

Крім того, правоохоронці перевірили 8 нічних закладів міста на предмет дотримання обмежень воєнного стану. Під час перевірок, порушень продажу алкогольних напоїв після 20:00 години не виявлено. Працівники поліції виявляли підозрілих осіб, склали 39 адміністративних матеріалів та задокументували кримінальні правопорушення.

Раніше Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що вручення повістки на вулиці або на блокпосту не суперечить закону. Вручення повістки ще не означає миттєву мобілізацію. У повістці вказані дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії. Насамперед до військкомату громадян викликають для перевірки даних та визначення придатності до служби.

За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років.

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