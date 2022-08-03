Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Черкасах затримали депутата, який готувався стати гауляйтером РФ у разі окупації

Дата публікації
Перегляди
357
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Черкасах затримали депутата, який готувався стати гауляйтером РФ у разі окупації

Фото: pixabay.com

Служба безпеки України викрила та затримала депутата Черкаської міської ради, який раніше очолював фракцію "Опозиційна платформа – за життя", і водночас працював помічником чинного народного депутата.

Чоловік не лише виправдовував російську агресію, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

Про це повідомили в СБУ.

Після повномасштабного вторгнення РФ він не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політичної сили нових однодумців. З одною з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь окупантів. 

Зокрема, серед власного оточення вони:

  • стверджували, що війна, розв’язана РФ в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт
  • заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, в тому числі і по Черкасах;
  • заперечували вчинення жорстоких злочинів військовими РФ, поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ;
  • обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону "Азов".

Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України. Чоловік планував іммігрувати до США, але спецпризначенці затримали його напередодні виїзду за кордон

Слідчі повідомили обом пропагандистам про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу

Нагадаємо, СБУ знешкодила організоване угруповання, яке створило мільйонну ботоферму для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації.

СБУ викрила мережу шахраїв, які допомагали ухилятися від військової служби

СБУ викрила мережу шахраїв, які допомагали ухилятися від військової служби

Читайте також:

Наступна публікація