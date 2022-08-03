У Черкасах затримали депутата, який готувався стати гауляйтером РФ у разі окупації

Служба безпеки України викрила та затримала депутата Черкаської міської ради, який раніше очолював фракцію "Опозиційна платформа – за життя", і водночас працював помічником чинного народного депутата.

Чоловік не лише виправдовував російську агресію, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон.

Про це повідомили в СБУ.

Після повномасштабного вторгнення РФ він не виходив зі складу ОПЗЖ, а активно залучав до політичної сили нових однодумців. З одною з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь окупантів.

Зокрема, серед власного оточення вони:

стверджували, що війна, розв’язана РФ в Україні, – це виключно внутрішній громадянський конфлікт ;

; заперечували нанесення авіаударів РФ по мирних містах, в тому числі і по Черкасах;

по мирних містах, в тому числі і по Черкасах; заперечували вчинення жорстоких злочинів військовими РФ , поширювали фейки , що до них причетні ЗСУ;

, поширювали , що до них причетні ЗСУ; обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону "Азов".

Фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України. Чоловік планував іммігрувати до США, але спецпризначенці затримали його напередодні виїзду за кордон

Слідчі повідомили обом пропагандистам про підозру за ч.1, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ знешкодила організоване угруповання, яке створило мільйонну ботоферму для дискредитації керівництва України та розхитування суспільно-політичної ситуації.

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