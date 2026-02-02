ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
285
Час на прочитання
1 хв

У Черкасах пролунали вибухи: що сталося

Російські дрони продовжують надокучати українським містам та їх мешканцям.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибух

Вибух / © ТСН.ua

У Черкасах та поблизу них у ніч на 2 лютого 2026 року пролунала низка вибухів.

Про це інформує Суспільне.

Раніше повідомлялося про рух безпілотників у бік міста.

Моніторингові канали додають, що Черкаси під атакою БпЛА: після вибухів у місті почалась пожежа.

Нагадаємо, що низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту.

Дата публікації
Кількість переглядів
285
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie