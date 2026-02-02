- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 285
- Час на прочитання
- 1 хв
У Черкасах пролунали вибухи: що сталося
Російські дрони продовжують надокучати українським містам та їх мешканцям.
У Черкасах та поблизу них у ніч на 2 лютого 2026 року пролунала низка вибухів.
Про це інформує Суспільне.
Раніше повідомлялося про рух безпілотників у бік міста.
Моніторингові канали додають, що Черкаси під атакою БпЛА: після вибухів у місті почалась пожежа.
Нагадаємо, що низка дронів атакує Україну: названа траєкторія польоту.