У Черкасах пролунали вибухи: що сталося

У Черкасах та поблизу них у ніч на 2 лютого 2026 року пролунала низка вибухів.

Про це інформує Суспільне.

Раніше повідомлялося про рух безпілотників у бік міста.

Моніторингові канали додають, що Черкаси під атакою БпЛА: після вибухів у місті почалась пожежа.

