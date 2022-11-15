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У Черкаській області пролунали вибухи: в ОВА розповіли подробиці

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2249
Час на прочитання
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У Черкаській області пролунали вибухи: в ОВА розповіли подробиці

Фото: Associated Press

Повітряна тривога в Україні триває.

У Черкаській області у вівторок, 15 листопада, під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Це спрацювала система ППО. 

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

"На Черкащині працює ППО. Жодних фото, відео чи локацій! Будьте в укриттях!", - написав голова ОВА. 

Масштабний обстріл України 15 листопада

Російські терористи 15 листопада вкотре запустили по Україні велику кількість ракет. У Києві загарбники поцілили у житлові будинки. Також ракети впали по Житомиру та інших містах України. Частина регіонів наразі без електроенергії. 

Повітряна тривога в Україні триває. 

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Дата публікації
Перегляди
2249
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