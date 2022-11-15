У Черкаській області пролунали вибухи: в ОВА розповіли подробиці

У Черкаській області у вівторок, 15 листопада, під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Це спрацювала система ППО.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"На Черкащині працює ППО. Жодних фото, відео чи локацій! Будьте в укриттях!", - написав голова ОВА.

Масштабний обстріл України 15 листопада

Російські терористи 15 листопада вкотре запустили по Україні велику кількість ракет. У Києві загарбники поцілили у житлові будинки. Також ракети впали по Житомиру та інших містах України. Частина регіонів наразі без електроенергії.

Повітряна тривога в Україні триває.

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