У Черкаській ОВА розповіли про наслідки ракетного удару РФ по об'єкту інфраструктури: є постраждалі

Внаслідок ранкового ракетного удару РФ по об'єкту енергетичної інфраструктури у Черкаській області постраждало четверо людей.

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Під час ранкової тривоги ми мали ракетні удари по об'єкту енергетичної інфраструктури. На жаль, маємо чотирьох постраждалих. Вони зараз у лікарні. Енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Передовсім об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства", - написав він та додав, що уже частково зі струмом обласний і районні центри.

Очільник ОВА наголосив, що роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки тривають.

Нагадаємо, ранок 31 жовтня в Україні розпочався з повітряної тривоги та вибухів у низці областей. Росія вчергове атакувала українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього у низці областей та у Києві наразі відсутнє електро- та водопостачання.

Водночас Повітряні сили Збройних сил України збили 44 з 50 ворожих крилатих ракет.

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