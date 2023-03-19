У Чернігівській області можуть збільшити кількість ППО – Наєв провів нараду

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв провів нараду з питань удосконалення захисту населення у Чернігівській області, яке мешкає у прикордонних районах з Росією і зазнає артилерійських та мінометних обстрілів.

Про це повідомляє пресслужба командування Об’єднаних Сил ЗСУ.

Так, очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус наголосив, що прикордоння області обстрілюється майже кожен день – обстрілам піддаються 34 населені пункти.

Тому Сергій Наєв звернувся до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з проханням про виділення додаткових сил і засобів ППО, а також підсилення артилерійської розвідки для потреб Чернігівської області.

"Головне завдання – наші громадяни мають бути в безпеці й відчувати, що військове командування та органи державної влади на місцях точно захистять їх у разі будь-яких загроз. Ми розуміємо, що ворог не полишив своїх намірів завдавати вогневе ураження по цивільних об’єктах. Тому нам необхідно зробити все можливе для того, щоб місцеве населення, яке мешкає у прикордонні Чернігівщини, не потерпало від ворожих обстрілів. Ми визначили конкретні заходи, які будемо в подальшому втілювати в життя", - наголосив Наєв.

У нараді також взяли участь командир угруповання військ бригадний генерал Дмитро Красильников, начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та представники органів державної влади.

Нагадаємо, днями у Сумській області було проведено нараду з питань удосконалення цивільного захисту населення, що мешкає в прикордонних районах. Участь у ній взяли командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв та в. о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко.

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