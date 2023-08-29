Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Чернігівській області на міні підірвалося подружжя: деталі (фото)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1276
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Чернігівській області на міні підірвалося подружжя: деталі (фото)

На Чернігівщині подружжя підірвалося на міні

Автомобіль підірвався на лісовій дорозі.

На Чернігівщині у понеділок, 28 серпня, внаслідок підриву на міні загинули двоє людей: чоловік-патрульний та його дружина. Двоє їхніх малолітніх дітей госпіталізували до лікарні.

Про це повідомила поліція Чернігівської області у Facebook.

Про інцидент правоохоронцям повідомили очевидці. На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.

"Цивільний автомобіль підірвався на лісовій дорозі. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся і, на жаль, водій та пасажирка загинули у вогні. Двоє їхніх малолітніх дітей отримали травми", - розповіли у поліції.

Зазначається, що за кермом авто був співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.

Нині правоохоронці працюють встановлюють всі обставини трагедії.

Як повідомляють у Мережі, трагедія трапилася у районі Блакитних озер біля села Олешня, що близько до кордону з Білоруссю. На фото видно, що поряд із місцем підриву авто було попередження про мінну небезпеку в цьому районі.

На Чернігівщині подружжя підірвалося на міні / ©
На Чернігівщині подружжя підірвалося на міні
На Чернігівщині подружжя підірвалося на міні / ©
На Чернігівщині подружжя підірвалося на міні

Додамо, на Харківщині у селі Руська Лозова 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Крім того, на Сумщині водій трактора проігнорував знак "Обережно міни", заїхав до забороненої зони та натрапив на вибухонебезпечний предмет.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1276
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація