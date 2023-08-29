У Чернігівській області на міні підірвалося подружжя: деталі (фото)

Автомобіль підірвався на лісовій дорозі.
На Чернігівщині у понеділок, 28 серпня, внаслідок підриву на міні загинули двоє людей: чоловік-патрульний та його дружина. Двоє їхніх малолітніх дітей госпіталізували до лікарні.
Про це повідомила поліція Чернігівської області у Facebook.
Про інцидент правоохоронцям повідомили очевидці. На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група і вибухотехніки обласної поліції та рятувальники ДСНС.
"Цивільний автомобіль підірвався на лісовій дорозі. Внаслідок вибуху транспортний засіб загорівся і, на жаль, водій та пасажирка загинули у вогні. Двоє їхніх малолітніх дітей отримали травми", - розповіли у поліції.
Зазначається, що за кермом авто був співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.
Нині правоохоронці працюють встановлюють всі обставини трагедії.
Як повідомляють у Мережі, трагедія трапилася у районі Блакитних озер біля села Олешня, що близько до кордону з Білоруссю. На фото видно, що поряд із місцем підриву авто було попередження про мінну небезпеку в цьому районі.
Додамо, на Харківщині у селі Руська Лозова 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.
Крім того, на Сумщині водій трактора проігнорував знак "Обережно міни", заїхав до забороненої зони та натрапив на вибухонебезпечний предмет.
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