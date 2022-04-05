У Чернігівській області на протитанковій міні підірвався автомобіль: загинула подружня пара медпрацівників, діти у лікарні

У Чернігівській області на протитанковій міні підірвався автомобіль: загинула подружня пара медпрацівників, діти у лікарні

Не доїхавши до понтонної переправи, автомобіль підірвався на протитанковій міні.

На Чернігівщині на боєприпасі, залишеному окупантами, підірвалися сім'я працівника медичної допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, 1 квітня близько 20:00 сім'я працівника медичної допомоги поверталася автомобілем додому в селище Припутні. Не доїхавши до понтонної переправи, автомобіль підірвався на протитанковій міні.

Внаслідок чого батьки загинули на місці. Ще двоє людей, зокрема 14-річна дитина - потрапили до реанімації. Їхній стан медики оцінюють як важкий.

“Прилуцькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні від 02.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 438 (“Порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством”) КК України”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.

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