У Чернігівській області розміновують дороги та організовують маршрути - Чаус

Інженери і сапери ЗСУ проводять розмінування.

У Чернігівській області розміновують дороги та організовують маршрути. Відповідні служби займаються організацією маршрутів в регіоні.

Про це у відеозверненні повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, в області багато замінованих доріг, багато зруйнованих комунікацій та багато підірваних мостів.

Наразі служба автодоріг, військові та адміністрація займається забезпеченням та організацією маршрутів по території всієї області для того, щоб відновити найближчим часом логістику.

"Звернення до всіх жителів області, особливо там, де стояли російські танки... вони замінували все навкруги. Тому у мене велике прохання: маємо терпіння і чекаємо поки Збройні Сили, інженери і сапери ЗСУ проведуть розмінування. Це дуже важливо, адже ми маємо уникнути нових жертв", - сказав він.

Нагадаємо, у підвалі школи села Ягідне на Чернігівщині, окупанти тримали у заручниках одночасно понад 150 цивільних, зокрема жінок і дітей.

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