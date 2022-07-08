У Чернігівській області в річці знайшли два російські танки і п'ять загиблих окупантів (фото)

На території Чернігівської області у річці знайшли два затонулих російських танки.

Військову техніку окупантів витягнули з водойми на території Менської громади. Крім того, у вод були тіла п'яти загиблих військових країни-агресорки РФ.

Про це повідомили в Telegram-каналі ОК "Північ"

Зі слів очевидців, один ворожий танк потонув ще наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім.

"Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті, на щастя, були приречені на загибель", - йдеться у повідомленні.

Також один російський танк Т-72 витягли 6 липня. Вередині був повний екіпаж - троє росіян.

Фото: Оперативне командування "Північ"

Фото: Оперативне командування "Північ"

Нагадаємо, на півдні ЗСУ знищили 12 окупантів, ворожу техніку і склад боєприпасів. Крім того, під час спроби вести розвідку в районі Високопілля був знищений російський безпілотник "Орлан-10".

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