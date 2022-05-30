У Чернігівській області відновили розбиті газогони й забезпечили 2300 домівок газом

У Чернігівській області продовжуються роботи з відновлення газопостачання.

У Чернігівській області відновили розбиті російськими окупантами газогони й забезпечили 2300 осель газом.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Фахівці "Чернігівгазу" провели ремонти газорозподільних мереж у Чернігівському районі, замінивши низку ділянок газогонів, та відновили розподіл газу до 2300 осель. Газопостачання повернули у Брусилів, Гущин, Жавинку, Киїнку, Малинівку, Новий Білоус, Петрушин, Рівнопілля, Роїще, Слабин, Старий Білоус, Стаси, Тараса Шевченка, Терехівку, Товстоліс, Трисвятську Слободу, Халявин, Шестовицю та Якубівку. Далі газівники обстежують системи у кожній оселі, проводять необхідні ремонти будинкових систем, після чого роблять пуск газу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Чернігівщина отримала перші гроші для відбудови регіону – 150 мільйонів.

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