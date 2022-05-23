У Чернігівській області водій трактора наїхав на вибуховий пристрій та загинув

У Чернігівській області водій трактора наїхав на вибуховий пристрій та загинув

Російські окупанти, коли відступали, залишали після себе багато вибухових пристроїв.

У Чернігівській області 23 травня під час проведення польових робіт водій трактора наїхав на вибуховий пристрій та підірвався.

Про це повідомили в ДСНС України.

Як стало відомо, інцидент стався біля села Киїнка Чернігівського району. Там водій трактора наїхав на вибуховий пристрій. Чоловіка у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. На жаль, від отриманих травм водій трактора загинув.

Фото: ДСНС України/Telegram

Фото: ДСНС України/Telegram

Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції одразу ж приїхали та перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів і виявили ще одну протитанкову міну ТМ-62М.

Фото: ДСНС України/Telegram

Мирним мешканцям задля безпеки надзвичайники не радять їздити необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками.

Нагадаємо, раніше в Чернігівській області вже траплялися подібні інциденти. 19 травня водій трактора наїхав на боєприпас та підірвався, внаслідок чого чоловік травмувався.

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