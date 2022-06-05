У Чернігівській області ворог обстріляв цивільну інфраструктуру з мінометів

У Чернігівській області ворог обстріляв цивільну інфраструктуру з мінометів

Ударів зазнало село Грем’яч.

На Сіверському напрямку противник посилено охороняє ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 5 червня.

"Ворог здійснив мінометний обстріл цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області", - додали у Генштабі.

Також у зведенні Генштабу йшлося про те, що росіяни відновили наступ в районі міста Святогірськ. Вони штурмують район Білої Криниці. Тож українським захисникам довелося відійти.

Нагадаємо, українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

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