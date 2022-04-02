У Чернігівській області захисники України "затрофеїли" ворожу техніку

Танки і БТРи використовуватимуть для потреб ЗСУ.

У Чернігівській області захисники України роздобули собі 2 танки та БТР окупантів.

Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Північ".

"Наші котики звітують: Сили спротиву в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України. Далі буде", - йдеться в повідомленні.

Дещо із "затрофеєної" техніки потребує невеличкого ремонту, зокрема, заміни колес.

Нагадаємо, що у Держспецзв’язку показали, як українські захисники знищують колону з забезпеченням ворога. У Службі зазначили, що ефективні засідки з метою порушення логістики постачання припасів і палива є одним із важливих завдань.