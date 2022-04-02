У Чернігівській області захисники України "затрофеїли" ворожу техніку

Танки і БТРи використовуватимуть для потреб ЗСУ.
У Чернігівській області захисники України роздобули собі 2 танки та БТР окупантів.
Про це повідомляють в Оперативному командуванні "Північ".
"Наші котики звітують: Сили спротиву в Шестовиці поповнили запаси бронетехніки для потреб Збройних Сил України. Далі буде", - йдеться в повідомленні.
Дещо із "затрофеєної" техніки потребує невеличкого ремонту, зокрема, заміни колес.
Нагадаємо, що у Держспецзв’язку показали, як українські захисники знищують колону з забезпеченням ворога. У Службі зазначили, що ефективні засідки з метою порушення логістики постачання припасів і палива є одним із важливих завдань.