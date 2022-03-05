У Чернігівській області затримали пілота збитого російського літака - фото

Окупанта затримано у районі Забарівки.

Щойно у районі Забарівки Чернігівської області було затримано пілота збитого російського літака СУ-25.

Ймовірно, це пілот збитого штурмовика, який позавчора скинув бомби і вбив 47 чернігівців.