У Чернігівській області знайшли черговий склад з ворожими боєприпасами (фото)

У Чернігівській області знайшли черговий склад з ворожими боєприпасами (фото)

Небайдужі місцеві жителі повідомили про 170 мінометних мін калібру 120 мм.

На Чернігівщині оперативники кримінальної поліції виявили покинутий склад російських боєприпасів. Їх передадуть Збройним силам України.

Про це повідомила Поліція Чернігівської області у Фейсбуці.

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"Сьогодні співробітники управління карного розшуку поліції Чернігівщини спільно з кримінальним блоком Ніжинського райвідділу поліції виявили сховок ворожих військ – 170 мінометних мін калібру 120 мм. Боєприпаси буде передано Збройним силам України", — йдеться в повідомленні.

Як зазначають в поліції, ворожі боєприпаси знайшли на закинутому тракторному стані. Там правоохоронці виявили 65 запакованих ящиків з мінометними мінами калібру 120 мм (по дві в кожному), та ще 40 мін без упаковки. Виявлені боєприпаси датовані 1986 роком випуску.

Про місцезнаходження імпровізованого складу боєприпасів окупантів правоохоронцям повідомили небайдужі місцеві мешканці.

Нагадаємо, 13 квітня у Київській області військовослужбовці Нацгвардії України також знайшли ворожих схрон із боєприпасами.

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