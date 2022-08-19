У Чернігівській області знайшли сховок окупантів (фото)

На Чернігівщині знайшли сховок набоїв та снарядів окупантів.
У Михайло-Коцюбинській громаді, яка тимчасово перебувала під окупацією, прикордонники спільно з поліцейськими та нацгвардійцями виявили сховок росіян.
Про це повідомили у МВС України.
Правоохоронці вилучили 240 набоїв калібру 12,7 мм та 36 снарядів калібру 30 мм, а також форму окупантів з шевронами РФ. Придатні з боєприпасів передадуть Силам оборони України.
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