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У Чернігівській області ЗСУ знищили колону російської техніки: фото

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Броньовані машини окупантів виявилися і не такими вже й броньованими.

На півночі України ЗСУ знищили колону російської техніки. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога. Їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російська панівна еліта, зокрема колишній прем'єр РФ, а нині заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв, намагається дистанціюватися від рішення розпочати проти України повномасштабну війну. Мовляв, це рішення ухвалював одноосібно російський президент.

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