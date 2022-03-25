У Чернігівській області ЗСУ знищили колону російської техніки: фото

Броньовані машини окупантів виявилися і не такими вже й броньованими.

На півночі України ЗСУ знищили колону російської техніки.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Сили спротиву Сіверщини невпинно працюють над скорішою перемогою нахабного ворога. Їхні броньовані машини виявилися і не такими вже й броньованими. Чергова колона окупантів полягла на чернігівській землі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російська панівна еліта, зокрема колишній прем'єр РФ, а нині заступник голови Ради Безпеки Дмитро Медведєв, намагається дистанціюватися від рішення розпочати проти України повномасштабну війну. Мовляв, це рішення ухвалював одноосібно російський президент.

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