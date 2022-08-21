У Чернігівській ОВА повідомили, чи будуть обмежувати пересування областю на День Незалежності

До Дня Незалежності в Україні існує підвищена загроза російських атак. Через це у деяких містах скасовують масові заходи або змінюють час комендантської години.
У Чернігівській області поки не планують вводити обмеження на в'їзд та виїзд з обласного центру до 23-24 серпня.
Про це заявив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Шановні мешканці Чернігівщини! Застерігаємо вас від споживання та поширення неправдивої інформації щодо обмеження пересування областю у святкові дні. Наразі додаткових заходів щодо обмеження в'їзду чи виїзду з обласного центру не проводиться", - наголосив Чаус.
Посадовець зауважив, що у разі, якщо виникне необхідність запровадження таких обмежень, то про відповідне рішення буде поінформовано заздалегідь на офіційних ресурсах: сторінка Чернігівської обласної військової адміністрації у Facebook та безпосередньо сторінки начальника ОВА в Facebook та Telegram.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" скасовує приміські та регіональні рейси "з" та "до" Харкова на День Незалежності.
Як повідомлялося, у Києві заборонили проводити масові заходи від 22 до 25 серпня.
Як працюватимуть банки у День Незалежності: відповідь НБУ.
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