У Чернігівській ОВА розповіли, чи готова область до повторного наступу Росії

У Чернігівській ОВА розповіли, чи готова область до повторного наступу Росії

Чернігівська область зараз краще підготовлена до повторного наступу Росії, ніж це було 24 лютого.

Наразі на кордоні спостерігається скупчення військ російських окупантів, проте воно не критичне.

Про це під час телемарафону розповів голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Керівник Чернігівської ОВА розповів, що на кордоні Білорусі та Росії і надалі спостерігається скупчення військ окупантів, проте їхня кількість не критична. Водночас росіяни і надалі обстрілюють кордон Чернігівщини. Проте зараз регіон краще підготовлений до нового наступу загарбників, ніж це було до 24 лютого.

"Ворог постійно продовжує обстрілювати прикордонні райони Чернігівщини і постійно пересувається по річці Дніпро, тобто тримає нас в тонусі", - наголосив Чаус.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів чи має Україна план дій у разі вступу у війну Білорусі, де Лукашенко наразі створює нове південне оперативне командування

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