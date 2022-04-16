У Чернігові частково запрацює громадський транспорт - мер

Міська влада також розглядає можливість безкоштовного проїзду.

У Чернігові частково запустять деякі маршрути громадського транспорту, адже стан доріг у місті це дозволяє.

Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, пише Суспільне.

"Ми запустимо деякі маршрути транспорту. Є бажання приватних перевізників, є певна кількість автобусів у Чернігівського тролейбусного управління. Але я б не хотів за це брати гроші, принаймні якийсь час зараз. Але для цього треба фінансувати роботу цих перевізників. І ось я хотів узгодити, чи буде це компенсовано з держави. Це на сьогодні питання номер один", - зазначив він.

Мер також сказав, що у майбутньому у місті хочуть повністю відмовитись від тролейбусів та замінити їх на електробуси. З урахуванням того, що тролейбусна інфраструктура у місті потребує повного відновлення, то сенс витратити більше коштів та одразу закупити електробуси все-таки є.

"Якщо було б якесь розуміння хоча би відсотка вірогідності залучення суттєвих європейських коштів, варто б було перейти на електробуси... Ця техніка дорожча. Один електробус коштує десь 420 тисяч євро. Дешевше 300 тисяч євро я цін на електробуси не бачив...Треба значні видатки на відновлення контактної мережі, опорні стовпи, все це господарство... Враховуючи, що це все треба робити, то, можливо, утриматися від цих видатків, а піти на більші — закупити електробуси та базові станції, де була б організована їх зарядка. Тролейбуси продати, звісно. У нас велика кількість старих тролейбусів, а нових, відносно нових, у нас близько 30. В цьому був би сенс. Але це такі мрії під час війни", - сказав мер.

Нагадаємо, поблизу Чернігова окупанти у підвалі школи тримали у заручниках кілька сотень людей.

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