У Чернігові досі не ходить транспорт, за свідоцтвами про смерть стоять черги

У Чернігові досі не ходить транспорт, за свідоцтвами про смерть стоять черги

Чернігів став Північним форпостом у боротьбі з російською армією, понад місяць рашисти тримали його в блокаді, але взяти місто, тим паче просунутися до Києва з його боку -російським військовим не вдалося.

Зараз вулиці Чернігова майже порожні, громадський транспорт не працює. У центрі міста взагалі така тиша, що здається і вітер помер, йдеться в ТСН.

38 днів облоги, але російські війська Чернігів так і не змогли окупувати, тому місто не лише обстрілювали по периметру, а й бомбили з неба. Чернігів знищено, місцями без перебільшення зрівняно із землею, але місто не втратило свою міць та історичний дух. Древні храми посічено російською артилерією. Місто обстрілювали без кінця-краю, люди цілодобово сиділи в підвалах. Собори пошрамовані, але вистояли після російських військ.

Багатоповерхівки після авіабомбардувань узагалі зяють величезними ранами. Кількість жертв у Чернігові остаточно не встановлено, але за свідоцтвом на смерть - черги.

А дерев’яні хати, якими славиться Чернігів, від вибухової хвилі складалися в купу дощок. Довжелезні вулиці приватних секторів просто чорні від обвуглених будинків.

Коли Олександр Пуськов повернувся до рідного Чернігова,- відразу поїхав подивитися чи вистояв його улюблений дім. Дерев’яне мереживо на ньому Сашко відновлював разом з іншими. «Ми з друзями стежили, ми розуміли, щоб не сталося, ми все відбудуємо. В першу чергу я переживав за людей», - каже чоловік.

Без світла, газу, води чернігівці жили місяць - у дворах іще можна побачити імпровізовані груби, їх робили з цегли розбомблених будинків, люди голодували. «Важко звичайно, але тримаємось, сподіваємось, що все буде добре», - кажуть місцеві.

Та місто все одно оживає, хоча ще не всі наважуються всміхатися. Ушкоджені рашистами дерев’яні будинки з мереживом, волонтери обіцяють відновити. Вони переконані - туристичний потенціал у міста знову зросте. Головне - вистояти.

До і після блокади: кореспондентка ТСН пригадала, яким бачила Чернігів минулого літа

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