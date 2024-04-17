У Чернігові людей витягують з-під завалів: з’явилося відео порятунку

Наразі відомо про щонайменше трьох зниклих безвісти після ворожої атаки.
Після ракетних ударів у Чернігові триває пошуково-рятувальна операція, під завалами ще перебувають люди. З’явилося відео моменту порятунку одного з постраждалих.
Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.
Міністр поінформував, що екстрені служби ліквідовують наслідки ракетних ударів по Чернігову. Наразі відомо про 11 загиблих та 22 травмованих. Є заяви про щонайменше трьох зниклих безвісти.
"Під завалами – ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи. На відео – момент порятунку одного із потерпілих", – написав Клименко в Мережі.
Він зазначив, що серед загиблих опинилася 25-річна лейтенантка поліції. Вона мешкала в сусідньому будинку і саме перебувала вдома на лікарняному. Поліцейська зазнала смертельного осколкового поранення.
Голова МВС висловив співчуття родинам усіх загиблих внаслідок російської атаки.
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Нагадаємо, російські війська 17 квітня завдали кількох ракетних ударів по Чернігову. Влада повідомила про пряме влучання у будівлю соціальної інфраструктури заввишки у вісім поверхів. Є руйнування, загиблі і поранені, кількість яких зростає.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ракетні удари по Чернігову: у поранених складні травми
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