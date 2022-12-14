У Чернігові нагадали росіянам про межі князівства часів Київської Русі: "Погоджуйтесь краще на кордон 1991"

Раніше до складу Чернігівського князівства входили території Росії та Білорусі.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус відповів терористу Пушиліну про те, що "треба окупувати Чернігів та Одесу". Він опублікував карту Чернігівського князівства часів Київської Русі, куди входили також і сучасні російські території.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

В'ячеслав Чаус зазначив, що терорист Пушилін погано навчався у школі та нічого не знає про Чернігівське князівство часів Київської Русі, а тому він опублікував карту, коди в складі Чернігівського князівства була теперішня Курська, Брянська області РФ, а також сучасне білоруське місто Гомель.

"Якийсь пушилін сказав про "приєднання" Чернігова до росії. Терористи - мммщики погано навчались у школі і не знають, де закінчувались території Чернігівського князівства на півночі. А історія циклічна. Тому погоджуйтесь на кордони 1991 року, поки ще маєте таку можливість. Вона спливає швидше ніж ви думаєте", - зауважив Чаус.

Заяви росіян про "окупацію Чернігова та Одеси"

Раніше терорист Денис Пушилін у коментарі російським пропагандистам заявив, що, мовляв, "Одеса та Чернігів "мають бути звільнені". На це у його господаря в Кремлі заявили, що в окупантів складна ситуація в Донецькій області.

"Питання про можливість приєднання Одеси та Чернігова залежатиме від вибору громадян... Першочерговим завданням є захист людей у "ДНР" і "ЛНР", – заявив речник Путіна Пєсков.

У ЦПД при РНБО зазначили, що схожі заяви свідчать про те, що росіяни мали на меті окупувати усю Україну, проте після опору українців скорегували свої плани.

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